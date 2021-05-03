T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Yaren' leyleğin 2 yavrusu dünyaya geldi

'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kamerayla görüntülendi

03 Mayıs 2021 21:46

Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kamerayla görüntülendi.

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta yaşanan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10’uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile hikayesi 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel yapıldı. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

 

yarenleylekadem amcabursa

Diğer Videolar

Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı

A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı

Barbaros dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Lütfü Türkkan’ın yıkım kararı kesinleşen çiftliği tahliye ediliyor

Erdoğan: Yeni bir moda başladı, 30 yaşından önce ne erkekler ne kızlar evleniyor

Fındık bahçelerinde istilacı böcekle tehdidi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24