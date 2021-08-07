Yaren leyleğin yavrusu 'Beşnumara' yuvadan uçtu

Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği olan ve takipçilerinin ‘Beşnumara’ adını verdiği Yaren'in yavrusu yuvadan uçtu.

Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün meşhur leyleği Yaren’in en küçük yavrusuna takılan verici ile doğa seveler ve bilim insanları Beşnumara’yı uydu üzerinden takip ediyor. Doğduğu yuvasından yolculuğua başlayan Beşnumara 5 günde 190 kilometre uçtu.

Bursa’nın Karacabey İlçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyünde bu yıl doğan yavrulardan birine Karacabey Belediyesi ile Milli Parklar işbirliği ile verici takılmıştı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz ile Uzman Halkalamacı Nizamettin Yavuz tarafından 40 gram ağırlığındaki verici güneş enerjisi ile çalışıyor ve sürekli leyleğin sırtından aldığı konumu program aracılığıyla izleyenlerle buluşturuyor. Çalışmayla birlikte yavru leyleğin göç rotası, beslendiği alanlar gibi önemli ipuçları bilime kazandırılacak.

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