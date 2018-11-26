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Yarasa berber, görenleri hayrete düşürüyor

26 Kasım 2018 19:19

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesinde berber dükkanı işleten İsa Demir, taş tekniği ile görenleri hayrete düşürüyor. 1995 yılında arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine iş yerinin tavanına aparat yaptıran Demir, ayaklarını demir aparata kemerle bağlayıp, koltukta oturan müşterilerini yarasa gibi tıraş ediyor. 15 yıldır müşterilerinin şaşkın bakışları altında ilginç tıraş şeklini sürdüren Demir'e müşterileri tarafından 'Yarasa berber' lakabı takıldı. Sakal tıraşı yapma yeteneği ile Demir, görenleri hayrete düşürüyor. Kaynak (Karar.com)

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Yarasa berberberberisa demiranfiyegörenleri hayrete düşürüyor

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