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Yakıt ikmali yapan uçağın yanında sigara içti!

23 Eylül 2017 19:01

Gaziantep-Ankara seferini yapan AnadoluJet havayolları uçağında panik yaşandı. Apronda uçağa yakıt ikmali yapıldığı sırada uçağa binmek üzereyken sigara içen bir kadın yolcu, havalimanında gerginlik yarattı. Yolcuyu farkeden pilot hemen kokpitten çıkarak duruma müdahele etti. Ancak yolcunun eşi asker olduğunu söyleyerek pilota çıkıştı. Tartışma sonra poliste olaya müdahale ederek yolcuları uçağa almadı. Ancak daha sonra uçuş ekibini ikna eden yolcular uçağa alındı ve uçak sorunsuz bir şekilde Ankara Esenboğa Havalimanına inişini gerçekleştirdi.

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Yakıt ikmali yapan uçağın yanında sigara içti!

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