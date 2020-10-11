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Hatay'daki yangında evi kül olan kağıt toplayıcısı: Biz yanmadığımıza şükrediyoruz

"Büyük üzüntü içerisindeyiz"

11 Ekim 2020 12:03

Hatay'daki yangında evi zarar gören, mahalle sakini olan geri dönüşüm işçisi Veli Ayyıldız alevlerin bir anda evlerine ulaşmasıyla birlikte güvenlik güçlerinin kendilerini tahliye ederek başka bir bölgeye götürdüğünü söyledi. Geri döndüğünde ise evinin küle dönmüş odalarıyla karşılaştığını kaydeden Ayyıldız, hem maddi hem de manevi anlamda zarar gördüklerini dile getirdi.

Yangının rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdüğünü ifade eden Ayyıldız, "Yapacak bir şey yok. Biz yanmadığımıza şükrediyoruz. Büyük üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Yangında zarar gören bir diğer vatandaş ise yangının bir anda büyüdüğünü ve evinin balkonuna sıçradığını söyledi. Dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirten kadın, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var' dedi" ifadesini kullandı. 

Hatay'da 9 Ekim'de başlayan ve dün kontrol altına alınan yangında zarar gören Belen ilçesindeki Fatih Mahallesi Petek Sitesi sakinlerinden Emine Özdemir, oğlunun yardımıyla kurtulduğunu söyledi.

Özdemir, dışarı çıkarken iki gencin telefonla konuşmasına şahit olduğunu belirterek, "Yakanları göremedim ama o iki genç telefonda birine 'Gel gel burada şenlik var' dedi. O an polise söylemek aklıma gelmedi. Bizim burada torunlarımızın geleceği yandı. Çok kötüyüz" diye konuştu.

TIKLAYINIZ - Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; bölgeden görüntüler...

TIKLAYINIZ - Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: DHA
 

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