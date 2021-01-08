Whatsapp'ın yeni gizlilik ilkelerine ilişkin uzman yorumu: "Kısacası her şey üçüncü taraf şahıslarla paylaşılabilecek!"

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Whatsapp'ta 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkeleriyle ilgili, "Grup adları, grup simgeleri, etkinliklerin sıklığı, gruplarda konuşulanlar kısacası her şey üçüncü taraf şahıslarla paylaşılabilecek" dedi.

Kırık, Whatsapp'ta 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerine ilişkin "Mesajlaşma platformu, kullanıcı verilerini Facebook'un sahip olduğu diğer bir üçüncü taraf uygulamalarla nasıl paylaşacağını genişletti" yorumunda bulundu.

Whatsapp'ta 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerine göre kişisel verilerini Facebook ile paylaşmayanlar uygulamayı kullanamayacak. Veriler Facebook'un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılmış olacak.

TIKLAYINIZ - Facebook ile kişisel verilerini paylaşmayanlar WhatsApp kullanamayacak