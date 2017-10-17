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Weinstein taciz skandalı: Hollywood'da herkesin bildiği sır...

17 Ekim 2017 13:43

Los Angeles, Hollywood'un 65 yaşındaki ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'a yöneltilen yeni taciz iddialarıyla her gün bir kez daha sarsılıyor. Kariyerlerinin belli bir döneminde Weinstein tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen 20'den fazla kadın, "yıllardır süren bir sessizliği" bozdu. Bu kadın oyuncular arasında, Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayan Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Rose McGowan gibi tanınmış isimler var. Pazar günü bu oyunculara iki kadın daha eklendi: Biri 1980'li yıllarda Londra'daki evinde Weinstein'ın kendisine saldırarak tecavüz ettiğini söyleyen İngiliz oyuncu Lysette Anthony. 1992'de Weinstein'ın tecavüzüne uğrayan bir diğer kadın oyuncunun ise kimliği bilinmiyor.

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Weinstein taciz skandalı: Hollywood&#39;da herkesin bildiği sır...

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