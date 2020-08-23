Kapalı alanlarda Koronavirüs ile nem arasındaki ilişki araştırıldı; en az yüzde 40 nem şart!

Köln

Hintli ve Alman araştırmacılar, kapalı mekanları nemlendirmenin de Koronavirüs’ün yayılmasını engellediğini tespit ettiler. Yaptıkları ortak araştırma sonucunda uzmanlar, kapalı alanlarda havadaki nemin %40 ve üzerinde olmasını öneriyorlar. Almanya’nın Leibzig kentindeki Troposferik Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı açıklamada şöyle yazıyor: “Eğer kapalı bir mekanda nem %40’ın altındaysa, Koronavirüs taşıyan partiküller daha az su emecek dolayısıyla daha hafif olacaklar. Hafif olan partiküllerin havada dolaşması daha kolay olacağından insanların nefes yoluyla virüsü kapması da daha çabuk olacaktır.“



Leibzig’teki Enstitü ve Yeni Delhi’deki Ulusal Fizik Laboratuvarı çalışanları, 2007 ile 2020 arasında yapılan ve diğer Korona ile grip virüslerinin yayılmasını inceleyen on ayrı uluslararası araştırmayı analiz ederek bu sonuca vardılar. Vatandaşlar kışı, ısıtılmış dolayısı ile havası daha kuru kapalı mekanlarda geçiriyor olması bu sonucu önemli kılıyor. Uzmanlar, hükümetlere, kamuya ait binalar ve ulaşım araçlarında nem oranını %40’ın üzerinde tutmalarını öneriyorlar.



Alman Robert Koch Enstitüsü çalışanları, virüsün nerelerde daha hızlı yayıldığına dair bir liste hazırladılar. Buna göre;