Virüs bilimci Prof. Selim Badur: Gevşetilen önlemlerin sonuçlarını haziranda göreceğiz; aşı yıl sonunda bulunabilir ama etkili olacağı belirsiz

Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Badur, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin salgının gidişatına nasıl etki edeceğini görmek için henüz erken olduğunu, alınan kararların yansımalarının haziran ayında belirginleşeceğini söyledi. Aşı çalışmalarının dünyanın birçok ülkesinde devam ettiğini ifade eden Badur, aşının bulunmasının salgın konusunun kapandığı anlamına gelmeyeceğini dile getirerek, “Aşı bulunacak ve her şey bitecek demek doğru değil. Aşıyı bulmak mümkün ama etkili olup olmayacağı belirsiz” dedi. Badur ayrıca sağlık hizmetleri ve temiz suya ulaşma konusundaki dezavantajlar nedeniyle salgının dünya genelinde yoksulları daha çok etkilediğini ifade etti.

Virüs bilimci Prof. Selim Badur, yeni tip Koronavürüs’e(Covid-19) dair dünyada yaşanan gelişmeleri, aşı çalışmalarını ve salgının toplumsal etkilerini Şirin Payzın’a anlattı.

Salgına karşı önlemlerin gevşetilmesinin sonuçları için konuşmanın erken olduğunu Güney Kore örneği ile anlatan Badur, “Bir hafta öncesinde gece kulübe giden bir kişinin ilişkilendiği 5 bin 500 kişi aranıyor. Bunların bir kısmı pozitif çıktı. Demek ki tek kişi bile çok hızlı yayılmaya neden olabiliyor. Bir virolog olarak bu virüsün alışık olmadığımız birçok yönü olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Covid -19 tanısı için kullanılan PCR testine de değinen Badur, “Grip, hepatit, HIV gibi virüslerde PCR tekniğinin duyarlılığı yüzde 99’a çıkar. Ama Covid-19’da bu duyarlılık yüzde 60’larda kalıyor. Bizim ‘tamam bu bir Covid-19 hastasıdır’ dediğimiz hastaların ancak yüzde 60’ında bu test pozitif sonuç veriyor” diye konuştu.

Bulunacak aşının etkisinin kalıcı olup olmayacağı konusunun da önemli olduğunu belirten Badur, “Aşı bulunacak ve her şey bitecek demek doğru değil” yorumunu yaptı.

İkinci dalga tehlikesine de dikkat çeken Badur, sosyal mesafe ve maske kullanımının artık olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Pandeminin 1-2 yıl içinde yavaş yavaş ortadan kalkabileceği ihtimalinin bulunduğunu belirten Badur, virüsün iklim krizi ile ilişkisine de dikkat çekerek “Unutmayalım ki daha yüzlerce virüs ‘zamanım gelse de ben de insana geçsem’ diye bekliyor. Doğaya karşı özensiz davranışları, dünyaya ve yaşama bu kadar kar amaçlı bakışı terk etmedikçe biz daha çok pandemi yaşarız” ifadelerini kullandı.