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Viral olan video: PTT 'market işine' girdi; peki marketler 'kargo işine' girerse ne olur?

Videoda 'marketler PTT'nin görevini yapsa nasıl olurdu?' sorusu ele alındı

31 Ocak 2021 17:52

T24 Haber Merkezi

Sosyal medyada viral olan bir videoda son dönemlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere temel gıda fiyatlarında meydana gelen artışlara karşı, kooperatifler ve PTT'nin 'indirimli satışa' başlaması esprili bir dille eleştirildi. Videoda PTT'de market ürünleri satılmasına karşılık 'marketler PTT'nin görevini yapsa nasıl olurdu?' sorusu ele alındı.   

Öte yandan PTT’nin, Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in şirketinden temin ettiği yağı, bu şirketin kendi online sitesine göre yüzde 15 ila yüzde 20 arasında değişen oranda daha pahalı sattığı görüldü. Eleştirilerin ardından söz konusu markanın satışı durduruldu. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, firma ile ilgili hukuki işlem başlatıldığını duyurdu. 

TIKLAYINIZ - PTT'nin 'ucuz' diye sattığı yağ, yüzde 21 daha pahalı çıktı; satış durduruldu

pttmarketayçiçekyağmizah

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