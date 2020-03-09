Veteriner Hekimleri Odası Başkanı: Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz

Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, kedi ve köpeklerde görülen koronavirüs'ün insandakinden çok farklı olduğunu söyledi ve "Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz" dedi.

Kedi ve köpekteki virüsün daha çok sindirim sistemindeki hastalıklara yol açtığını belirten Karabayoğlu, insandaki koronavirüs'ün solunum yolu hastalıkları belirtileriyle ortaya çıktığını anlattı. Kedi ve köpekteki koronavirüs'ün insandakine göre farklı olduğunu açıklayan Murat Karabayoğlu, "Kedi ve köpekteki koronavirüs insanlara bulaşmaz" diye konuştu.

Dünya çapında etkili olan koronavirüs'ün evinde hayvan besleyenlerde tedirginlik yarattığını anlatan Murat Karabayoğlu, koronavirüs'ün kedi ve köpeklerde sindirim, insanlarda ise solunum yolu hastalıklarıyla belirti verdiğini söyledi.

Karabayoğlu, "Kedilerde ve köpeklerde ayrı ayrı koronavirüs'e bağlı hastalıklar oluşabiliyor. Köpeklerde aşısı var. Kedilerde aşı hala bulunamadı. Koronavirüs taşıyıcısı kediler, daha sonra fip denilen çok ciddi bir hastalığa dönebiliyor. Kedi ve köpekteki koronavirüs, insandakinden çok farklıdır. Kesinlikle kedi veya köpekten insana koronavirüs bulaşması mümkün değil" ifadesini kullandı.

Koronavirüs

Dünya genelinde doğrulanan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sayısı 110 bini aşarken, 3 bin 825 kişi virüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybetti.

Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 7 bin 375'i bulurken 366 kişi hayatını kaybetti. Hükûmet, virüsün daha da yayılmasını önlemek için bazı bölgelerde olağanüstü önlemler aldı.

ABD'de 35 eyalet ve başkent Washington DC'de toplam 550 vaka görüldüğü doğrulanırken, 21 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede en çok vaka 88 ile California ve 106 ile New York'te görüldü.

Türkiye'nin komşusu İran'da dün 49 kişi daha hayatını kaybetti. Dün itibariyle ülkede 6 bin 566 vaka görüldü ve 194 kişi hayatını virüs kaynaklı sebeplerden kaybetti.

Dün, Türkiye'nin bir komşusunda daha ilk yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Bulgaristan dün iki kişiye yapılan testlerde yeni tip Koronavirüs taşıdıklarının tespit edildiğini bildirdi.

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