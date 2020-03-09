Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 463'e yükseldi

T24 Haber Merkezi

Dünya genelinde doğrulanan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sayısı 110 bini aşarken, 3 bin 825 kişi virüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybetti.

Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 7 bin 375'i bulurken 366 kişi hayatını kaybetti. Hükûmet, virüsün daha da yayılmasını önlemek için bazı bölgelerde olağanüstü önlemler aldı.

Türkiye'nin komşusu İran'da dün 49 kişi daha hayatını kaybetti. Dün itibariyle ülkede 6 bin 566 vaka görüldü ve 194 kişi hayatını virüs kaynaklı sebeplerden kaybetti.

Dün, Türkiye'nin bir komşusunda daha ilk yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Bulgaristan dün iki kişiye yapılan testlerde yeni tip Koronavirüs taşıdıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Bugün (9 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeye uçuşları durdurdu

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan hükümeti, yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların ve ülkede ikamet eden yabancıların; Umman, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye'ye çift yönlü seyahatlerinin durdurulması yönünde karar aldı.

İtalya'da bir günde 97 ölüm

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

Öte yandan İtalya Olimpiyat Komitesi, Koronavirüs sebebiyle İtalya Serie A dahil olmak üzere ülkedeki spor etkinliklerini 3 Nisan'a kadar durdurma kararı aldı.

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Güney Kıbrıs'ta ilk Koranavirüs vakası

Güney Kıbrıs'ta ilk kez Koronavirüs vakası tespit edildi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan'ın aktardığına göre Güney Kıbrıs'ta 2 kişiye Koronavirüs teşhisi kondu. Karahasan, daha önce bölgede bir polis karakolu ile bir askeri birliğin karantina altına alındığını hatırlattı.

Almanya'da ilk ölüm

Almanya'nın en kalabalık nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da Heinsberg ve Essen kentlerinden iki kişinin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Yerel yetkililerin duyurduğu ölüm vakaları eyalet Sağlık Bakanlığınca da teyit edildi.

Essen kentinde hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında bir kadın olduğu ve söz konusu kişiye Koronavirüs teşhisinin geçen hafta Salı günü konduğu belirtildi. Hastanın genel durumunun hastaneye geldiğinde iyi olmadığı ve giderek daha da kötüleştiği, Koronavirüs bağlantılı akciğer iltihaplanmasından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Heinsberg kentinde 47 yaşındaki bir erkeğe eyaletteki ilk Koronavirüs teşhisi 25 Şubat'ta konmuş, bu kişinin eşinin yanı sıra karnaval kutlamaları sırasında pek çok kişiye de virüsü bulaştırdığı ortaya çıkmıştı.

İran'da toplam ölü sayısı 237'ye yükseldi

İran'da 43 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam ölü saysı 273'e ulaştı.

Koronavirüs NATO karargâhında

NATO, Brüksel’de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Arnavutluk'ta ilk Koronavirüs vakaları tespit edildi

Arnavutluk'ta ilk yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. İtalya'dan gelen iki kişide Koronavirüse (Kovid-19) rastlandı.

Açıklamada, 54 yaşındaki baba ve 28 yaşındaki oğlun birkaç günlüğüne Floransa'ya gittikleri, kendi araçlarıyla kara yolu üzerinden Tiran'a döndükleri belirtilerek, söz konusu kişilerin ilgili kurumlara müracaatlarının ardından yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.

İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurumu Başkanı'na Koronavirüs teşhisi

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'ın da yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

ISNA'ya konuşan, Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, "Neccar, geçen hafta grip belirtileri nedeniyle sağlık merkezine başvurmuştu. Yapılan testler sonucu kendisine Kovid-19 teşhisi konuldu." dedi. Bahtiyari, birkaç gündür hastanede tedavi gören Neccar'ın durumunun iyiye gittiğini ve bugün evinde karantinaya alınacağını kaydetti.

ABD'li Kongre üyeleri kendilerini karantinaya aldı

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Paul Gosar ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz, Muhafazakar Siyasi Faaliyet Konferansı'nda Koronavirüs taşıyan kişilerle temasta bulunduklarını ve buy sebeple kendilerini karantinaya aldıklarını duyurdu. İki Kongre üyesi de henüz bir semptom göstermediklerini, ama önlem olarak 14 gün boyunca evlerinde kalacaklarını bildirdi.

Güney Kore'de 248 vaka daha

Güney Kore, ülkede 248 vaka daha tespit edildiğini doğruladı. Bu vakalarla birlikte ülke genelinde hasta sayısı 7 bin 382'ye yükseldi.

İtalya'da yaklaşık 16 milyon kişiyi etkileyecek kararname

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'nın kuzeyinde ağır karantina önlemleri alan bir kararnameye imza attı. 'Kırmızı alan' olarak nitelendirilen yüksek riskli alanlarda tüm kamu aktiviteleri, dini seremoniler ve spor karşılaşmaları iptal edildi ve tüm okullar tatil edildi.

Filistin'de vaka sayısı 20'ye yükseldi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, kabine oturumu sırasında Filistin’in Beytüllahim kentinde bir kişide Koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 20’ye yükseldiğini duyurdu.

İtalya'da Koronavirüs gerilimi

İtalya'daki cezaevlerinde yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.