Velilerden 'kalıcı yaz saati' uygulaması kaldırılsın eylemi: Karanlığa teslim olmayacağız

İzmir'de 'kalıcı yaz saati uygulaması'nın kaldırılmasını talep eden veliler, çocukları için eylem yaptı. Bu uygulama nedeniyle çocuklarının sabah karanlığında okula gidip, akşam karanlığında okuldan çıktıklarını söyleyen veliler, "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganı attı.

İzmir Ahmet Adnan Saygun Lisesi önünde kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını talep eden veliler sabah saatlerinde eylem yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise velilerin eylem görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Özkan paylaşımına, "Karanlığa teslim olmayacağız! Çocuklarının sabah karanlığında okula gelip akşam karanlığında okuldan çıkmasına tepki gösteren veliler İzmir Ahmet Adnan Saygun Lisesi önünde eylem yaptı" notunu düştü.

Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube'nin de yer aldığı eylemle ilgili görüntüler, İzmir 2 No'lu Şube'nin sosyal medya hesaplarından "Birleştirilmiş okullarda yaşanan sıkıntıları bir kez de Çiğli Adnan Saygun MTAL önünden haykırdık: ÖĞRENCİLERİMİZİ KARANLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ!" notuyla paylaşıldı.