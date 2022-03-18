Vatandaştan kendisini Nevruz etkinliğine çağıran HDP'li Gergerlioğlu'na: Sizle gelsek polis kolumuzu kırar, götürür

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Kocaeli Derince'de bir kahveneye girerek vatandaşı yarınki Nevruz etkinliğine çağıran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Hocam sizle gelsek polis kolumuzu kırar, döker, alır, götürür. kimse de bizi savunmaz. Sizin gücünüz olduğuy halde Meclis'ten dışarıya çıkarabiliyorlar" yanıtını aldı. Gergerlioğlu da vatandaşa ''Bak beni çıkardılar ben bir daha geri geldim'' şeklinde karşılık verdi.

Vatandaşa "Öyle her zaman istediklerini yapapıyorlar, biz geri de dönüyoruz" diyen Gergerlioğlu, "Cesaretli olmak lazım" çağrısında bulundu.