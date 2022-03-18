T24 LogoT24 Logo
Haberler

Vatandaştan kendisini Nevruz etkinliğine çağıran HDP'li Gergerlioğlu'na: Sizle gelsek polis kolumuzu kırar, götürür

Gergerlioğlu'ndan vatandaşa: Cesaretli olmak lazım

18 Mart 2022 18:54

T24 Video Haber Merkezi

Kocaeli Derince'de bir kahveneye girerek vatandaşı yarınki Nevruz etkinliğine çağıran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Hocam sizle gelsek polis kolumuzu kırar, döker, alır, götürür. kimse de bizi savunmaz. Sizin gücünüz olduğuy halde Meclis'ten dışarıya çıkarabiliyorlar" yanıtını aldı. Gergerlioğlu da vatandaşa ''Bak beni çıkardılar ben bir daha geri geldim'' şeklinde karşılık verdi. 

Vatandaşa "Öyle her zaman istediklerini yapapıyorlar, biz geri de dönüyoruz" diyen Gergerlioğlu, "Cesaretli olmak lazım" çağrısında bulundu. 

hdpömer faruk gergerlioğlukahvenevruzpolis

Diğer Videolar

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun öldü

TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Toplumsal barış için af“

Uludağ'da kayıp alarmı: Yaşlı adam kolundaki akıllı saat sayesinde bulundu

Köpeği motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Dağa tırmanırken ayağını kırıp mahsur kalan turist, Skorsky ile kurtarıldı

Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24