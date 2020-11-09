Vatandaşların çağrısının ardından Suruç'ta anne ve babalarını kaybeden iki kardeşe yardım eli...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde annelerini yeni tip Koronavirüs nedeniyle, babalarını da kalp krizi nedeniyle kaybeden ve vatandaşların Twitter'da yardım çağrısında bulunduğu iki kardeş için Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın talimatıyla ev hazırlandı.

Suruç Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Baba Kalp kirizi, anne ise Coronadan hayatını kaybetmiş olup, Devletimiz ilgili birimleri başta @ailevecalisma bağlı ekiplerin yanı sıra, aile Mersin ilinde olmasına rağmen @kenanaktas21 talimatıyla Suruç SYDV Vakfı yetkilileri aile ile irtibata geçmiştir" denildi.

Suruç Sosyal Yardımlaşma Derneği Müdürü Mehmet Koç'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre de kardeşler yeni evine taşınacaklar. Koç'un paylaştığı videoda kardeşlerden Seher Şahin "Yeni evimize taşınacağız" dedi.

Koç'un paylaşımı şöyle;

"3 ay önce anne ve babası vefat eden Seher ve Seber yavrularımızın anne ve babasının vefatından sonra kendileri ile yakın irtibata geçilmiştir.

Bunun karşılığında burada ikamet etmeyeceklerini Mersindeki yakın akrabaya gideceklerini ifade etmişlerdir.

ilçemizde kalmaları halinde devletimiz tarafından her türlü ihtiyaçları karşılanacağı bilgisi kendilerine iletilmiştir. Bundan 1 hafta önce ilçeye geleceklerini söylemişlerdir, bugün bizimle tekrar irtibata geçip ilçemize geldiklerini söylediler.

Biz ise kendilerini kalmak istedikleri yer konusunda Sn. Kaymakamımızın talimatıyla yerleri hazırlandı ve aile yeni evine taşınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'VANLI AMCAN' isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda ailenin yaşadığı bakımsız ev görüntülendi. Vatandaşlar da bu videoyu paylaşıp, İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve gazetecileri etiketleyerek yardım çağrısında bulunmuştu.