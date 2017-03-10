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Vatandaşlardan yeni 'Hayır' videosu: İşte orada dur, çünkü halk istemiyor!

10 Mart 2017 14:15

Anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma gidilen süreçte ‘hayır’ın sesi gittikçe yükseliyor. Hayır çalışmaları, şarkılarla da renkleniyor. "Hayır" diyenler, bu kez söz konusu sistemi ekonomiyle, işsizlikle ve Türkiye'nin geleceğiyle anlattı. İşsizlik, doların yükselmesi gibi konulara değinilen şarkıda “Ülkenin kaderi senin elinde değiştirmek istiyorsan haydi ‘hayır’ de” sözleriyle, "Hayır" çağrısı yapıldı. Şarkının sözleri şu şekilde: İşsiz gezerken, cepte para yokken, Dolar da almış başını giderken, Biri çıktı, bir de başkanlık diyor, İşte orada dur, çünkü halk istemiyor, Başkanlığa hayır! Yalanlarınızdan bıktık usandık, Yetti be buramıza geldi artık, Demokrasi mi? İstikrar mı? Artık buna inanacak göz bizde var mı? Başkanlığa hayır! Ülkenin kaderi senin elinde, Değiştirmek istiyorsan haydi HAYIR de, İnan bir kere, olmaz deme, Şimdi bak bakalım ne diyor Türkiye Başkanlığa hayır!

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