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Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakam gitti

12 Temmuz 2020 17:35

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, tarlalarının kamulaştırılmasını istemeyen mahallelilere "Terbiyesizlik yapma lan" demesi üzerine Konya Valiliği emrine alındı. Yerine vali yardımcısı atandı.

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi’nde, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu için alınan acil kamulaştırma kararına karşı çıkan mahalleliler ve Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu arasında çıkan tartışmanın ardından kaymakam Konya Valiliği emrine alındı. Vali Yardımcısı Mehmet Aydın da geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirildi.
 
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, mahallelilerin kaymakama tahrikte bulunduğu iddia edilerek, “Toplulukta kolluk kuvvetlerine mukavemet eden, Kaymakam Kadiroğlu’na karşı tahrikte bulunan ve hakaret edenlerle ilgili gerekli işlemler başlatılmıştır. İstenmeyen bu hadiseden sonra Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Konya Valiliği emrine alınmıştır. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise geçici olarak Ilgın Kaymakamı olarak görevlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Ilgın’da dün yaşanan olayda tarlalarının kamulaştırılmasını istemeyen ve kömür ocaklarına karşı çıkan mahalleliler, Çavuşcugöl-Tursunlu karayolunu bir süre trafiğe kapattı. Mahalleli, jandarma tarafından engellenince Çavuşcugöl meydanına giderek oturma eylemine başladı. Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu da olay yerine geldi ancak bir mahalleliye “Terbiyesizlik yapma lan” dedi. Bunun üzerine halk kaymakamı yuhaladı. Kaymakam Kadiroğlu bölgeden ayrılmak için aracına gittiği sırada jandarma havaya ateş açtı.

Eylemde üç mahalleli yaralanırken bir kişinin kolu, bir kişinin de parmağı kırıldı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise gözaltına alınan mahallelilerin emniyete getirildiği görüntüleri paylaştı.

TIKLAYINIZ - Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diyen Ilgın Kaymakamı yuhalandı

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