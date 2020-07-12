Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakam gitti

12 Temmuz 2020 17:35
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, tarlalarının kamulaştırılmasını istemeyen mahallelilere "Terbiyesizlik yapma lan" demesi üzerine Konya Valiliği emrine alındı. Yerine vali yardımcısı atandı.
Ilgın’da dün yaşanan olayda tarlalarının kamulaştırılmasını istemeyen ve kömür ocaklarına karşı çıkan mahalleliler, Çavuşcugöl-Tursunlu karayolunu bir süre trafiğe kapattı. Mahalleli, jandarma tarafından engellenince Çavuşcugöl meydanına giderek oturma eylemine başladı. Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu da olay yerine geldi ancak bir mahalleliye “Terbiyesizlik yapma lan” dedi. Bunun üzerine halk kaymakamı yuhaladı. Kaymakam Kadiroğlu bölgeden ayrılmak için aracına gittiği sırada jandarma havaya ateş açtı.
Eylemde üç mahalleli yaralanırken bir kişinin kolu, bir kişinin de parmağı kırıldı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise gözaltına alınan mahallelilerin emniyete getirildiği görüntüleri paylaştı.
TIKLAYINIZ - Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diyen Ilgın Kaymakamı yuhalandı
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