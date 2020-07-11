Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diyen Ilgın Kaymakamı yuhalandı

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde, açılması planlanan kömür ocağı için tarlalarının kamulaştırılmasına karşı gelen mahalle sakinleri karayolunu trafiğe kapatırken, eylemlerini sonlandırmaları için bölge halkıyla görüşmeye gelen Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşlardan birine "Terbiyesizlik yapma lan" diye çıkışınca, bölge halkı tarafından yuhalandı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun 165 bin metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

Mahalleli yolu trafiğe kapattı

Kararın ardından yaşam alanlarında kömür madeni istemediklerini, köyde her evde bir kanser hastası olduğunu belirten bölge sakinleri Çavuşcugöl-Tursunlu kara yolunu bir süre trafiğe kapattı.

Yolu trafiğe kapatan bölge sakinleri Jandarma ekiplerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Olayların ardından Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu bölge halkı ile görüşmeye geldi.

Yaşlı adama, "terbiyesizlik yapma lan" dedi

Bölge halkıyla köy meydanında bir araya gelen Kaymakam Kadiroğlu'nun arkasında oturan yaşlı bir adama "Terbiyesizlik yapma lan" diye çıkışması üzerine ortalık karıştı.

Kaymakamın sözlerine sinirlenen adam, "Sen terbiyesizlik yapma lan! Sen kimsin de bana lan diyorsun" diye tepki gösterdi.

Jandarma havaya ateş açtı

Kaymakamın sözlerine sinirlenen bölge halkı Kaymakamı tavrından dolayı yuhladı. Tepkiler üzerine Kaymakam Kadiroğlu'nun bölgeden ayrılmak için aracına gittiği sırada Jandarma ve halk arasında arbede yaşandı. Jandarma öfkeli kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.