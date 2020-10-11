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Vatandaş ile Akşener arasında dikkat çeken diyalog: Böyle gıcık seçmeni çok severim

Akşener'den bir vatandaşın 'Birleşmenizi istiyorum' çağrısına dikkat çeken karşılık...

11 Ekim 2020 11:09

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Yozgat ziyareti sırasında bir vatandaşın 'Birleşmenizi istiyorum' çağrısına dikkat çeken bir cevap geldi.

Sorgun ilçesindeki ziyaret esnasında Akşener’in yanına gelen bir vatandaş, “Sizi bakanlığınız döneminden beri takip ediyorum” diyerek ‘Birleşmenizi istiyorum’ çağrısı yaptı.

Akşener ise, “Sen geçiyorsun karşıma ‘PKK ile kahvaltı edeceksin’ diyorsun öbür taraf da diyor ki sen faili meçhulsün. Hangisi doğru?” ifadelerini kullandı.

Vatandaş, “Onun için birleşmenizi istiyorum. O şeylere dikkat edin. PKK ile yakınlaşmayın” deyince Akşener, “Öyle bir şey olur mu, öyle bir şey yok. Sen bana telefon numaranı ver seninle ayrıca bu konuyu görüşelim. Ben böyle gıcık seçmeni çok severim” diye yanıt verdi.

 

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