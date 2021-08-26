Vatandaş Akşener'e dert yandı: Ben 20 sene ona çalıştım, bundan sonra benim için o parti bitti, açım aç

Sinop’un Durağan ve Boyabat ilçelerini ziyaret ederek esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen İyi Parti lideri Meral Akşener'e bir vatandaş, "Ben 20 sene ona çalıştım, bundan sonra benim için o parti bitti, açım aç" sözleriyle dert yandı.

Vatandaş, Akşener’e, “Ben 20 sene ona çalıştım. Bundan sonra benim için o parti bitti. Ben açım aç. Suriyelileri doyurdu. Ben açım. Ben kanser hastasıyım. 17 çeşit hastalık” dedi.

Meral Akşener, bugün Sinop Durağan ve Boyabat ilçelerini ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener’e bir fırıncı, “Geçinemiyoruz. Un fiyatları aldı başını gitti. 8 aydır yardım alamıyoruz. O da gitti. Şu anda 200 gram ekmek 2 lira” sözleriyle derdini anlattı.

Bir vatandaş ise iktidarı eleştirerek, “Benimle ilgilenmedi. Beni yere vurdu. Ben 20 sene ona çalıştım. Bundan sonra benim için o parti bitti. Ben açım aç. Suriyelileri doyurdu. Ben açım. Ben kanser hastasıyım. 17 çeşit hastalık” diyerek Akşener’e dert yandı.

Zincir marketlerin beyaz eşya sattığından yakınan bir esnaf ise “Bizim malımız 3 bin lira, zincir marketlerde bin 500 liraya mal satılıyor” dedi. Akşener ise beyaz eşya satıcısına, “Ben inanamadım. Çamaşır makinasını, bulaşık makinasını zincir market nasıl satar? Ben inanamadım, sizlerden öğrendim” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Durağan ilçesinde halka seslenen Meral Akşener, şunları söyledi:

“Esnafın dükkanında işsiz gençle karşılaşıyorsunuz, o gencin derdini dinliyorsunuz. Tenceresini kaynatmakta zorluk yaşayan kadınla karşılıyorsunuz, onun derdini dinliyorsunuz. Velhasıl kelam ne kadar dertli insan varsa o dükkanların içerisinde karşılaşıyorsunuz ve onların dertlerini dinliyorsunuz. Ben bütün bu bilgileri arkadaşlarımla birlikte alıyorum. Çözüm taleplerini de ele alarak bunları grup konuşmalarımızda konuşuyoruz. Türkiye’ye mal ediyoruz. Arkasından milletvekili arkadaşlarımız soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifi veriyorlar. Sonuç itibariyle o hafta sizden ne öğrendiysem Türkiye bütün bir hafta o dertleri öğrenmiş oluyor. Bütün siyasi partilerin bu konuda çözüm üretmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Dert dinlemek yerine, o derde çözüm üretmek yerine ‘o oymuş, bu buymuş’ şeklinde size hiçbir faydası olmayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Allah şahittir. Bunu birlikte yıkacağız. Herkes gelsin bu meydanda size itaat etsin. Nutuk atıp gitmesin. Ama dükkanları gezsin, ondan sonra sizinle görüşlerini paylaşsın. İnşallah 3600’ü çıkarmak bize nasip olacak. Atanamayan iki öğretmen dinledim. Diyor ki ‘Çalışanlar asgari ücrete düşecek.’ Çalışan bunu söylüyor. Atanamayan, gözleri yaş içerisinde atanamadığını söylüyor.”