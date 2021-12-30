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Van’da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Van'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 254 litre sahte alkol ele geçirildi

30 Aralık 2021 15:02

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yılbaşında piyasaya sürülmek için hazırlanan 254 litre sahte alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 254,482 litre sahte alkollü içki olduğu değerlendirilen sıvı, merdiven altı üretilen bu alkollü içkilerin doldurulacağı değerlendirilen 350 adet boş içki şişesi, 41 adet boş pet şişe, 5 litre etil alkol, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 3 adet hortum ve 58 adet boş 5 litrelik etil alkol bidonu ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte alkolün yılbaşında piyasaya sürüleceği belirtilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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