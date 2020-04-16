Van'da Koronavirüs'ü yenenlerden sağlık çalışanlarına çiçekli teşekkür

Van’da yeni tip Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındıkları hastanede iyileşen 3 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Hastalar, kendilerine destek veren sağlık çalışanlarına çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle tedavi gören 3 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan İsmail Akdemir (36), Ersin Kayan (34) ve Esra Koşmaz (26), sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Hastane önünde düzenlenen törende, taburcu olan hastalara çiçek takdim edilirken, hastalar da sağlık çalışanına çiçek verdi. Van'da şimdiye kadar son 3 kişiyle birlikte korona virüs tedavisi gören 18 kişinin taburcu olduğu bildirildi.





