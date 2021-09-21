Validebağ’da belediyenin döktüğü hafriyat kumları ve molozlar insan zinciri ile temizlendi

Üsküdar 'da bulunan Validebağ Korusu'na sabah saatlerinde dökülen molozlar, insan zinciri ile temizlendi.

İstanbul Anadolu Yakası’nın en büyük doğal yeşil alanlarından Validebağ Korusu’nda sabahın erken saatlerinde koruya gelen belediye çalışanlarının kum ve moloz dökmesi üzerine, Validebağ Gönüllüleri "Validebağ'da şafak operasyonu" paylaşımı ile eylem başlattı. Eylem sırasında gerginlik yaşanırken Belediye'nin araçları engellendi. Validebağ Gönüllüleri, belediye araçlarının Millet Bahçesi projesi için çalışma başlattığını belirterek eyleme devam etti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, Validebağ Korusu’nda yapılan çalışmanın, betonlaşan yolun düzenlenmesi olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Prof. İbrahim Özden Kaboğlu, bugün sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi tarafından Millet Bahçesi yapılmak istenen Validebağ Korusu’na moloz ve kum dökülmesini eleştirdi. Korunun 1. Derece doğal sit alanı olduğunu hatırlatan Kaboğlu, “Üç ayrı yürütmenin durdurulması kararına karşın, koruyu katleden Üsküdar Belediyesi suç işlemektedir. Yurttaşlarımızı, koruya sahip çıkan ve yaşam alanları için mücadele eden Validebağlılar’a destek olmaya çağırıyorum” dedi.

Koru'da belediye tarafından dökülen molozlar Validebağ Gönüllüleri tarafından yapılan insan zinciri ile temizlendi.

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