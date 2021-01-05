Bakanlık yetkilisi 'geber' demişti; Vali Yerlikaya'dan o aileye ziyaret

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı, Nail Noğay'ın nisan ayında Twitter hesabından “Çocuklarımız aç” diyen kadına “Geber” yanıtını vermesi üzerine aileyi telefonla arayarak ziyaret sözü veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aileyi evinde ziyaret etti.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Yerlikaya "Yeni yılın ilk ziyaretini, eşim Hatice Nur ile birlikte Yaprak Hanım ve Soner Bey'in evine yaptık. Daha önce isimlerini öğrendiğim Batuhan, Vedat Yusuf, Esmanur ve Sudenaz ile tanıştık. 'Sevgi her gönlün anahtarı" diye yazdı.

Aileyi nisan ayında telefonla arayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (N.N), Twitter hesabından yaptığı çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık Makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır. Hiç bir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyorum" demişti.

Yerlikaya bir diğer paylaşımında da telefon görüşmesinden bir bölümü Twitter hesabından yayınlayarak "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı... Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz" notunu düşmüştü.

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