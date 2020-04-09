İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyada, “Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum” diyen ve İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunan Nail Noğay tarafından 'Geber' yorumunu alan kadın ve ailesiyle telefonda görüştü. Yerlikaya ailenin ihtiyaçlarını karşıladı ve aileyi telefon ile arayarak üzüntülerini ifade etti.

Görüşmeden bir bölümü Twitter hesabından yayınlayan Vali Yerlikaya, "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı... Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz.." notunu düştü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan "İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (N.N), twitter hesabından yaptığı çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık Makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır. Hiç bir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyorum." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Euronews’un paylaştığı haber videosunda, “Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum” diyen Roman kadına, "Geber" diye tepki gösteren İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, Twitter hesabını kapattı.

Ne olmuştu?

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunan Nail Noğay'ın Twitter hesabından “Çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum” diyen kadına “Geber” yanıtını vermesi büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yapmıştı.