Vali ve belediye başkanı market denetiminde: “Hayatınızı yaşanmaz yaparız, ona göre”

Sinop'ta marketlerde stokçuluğun önüne geçilmesi için yapılan denetimlere katılan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, BİM market görevlisine “Hayatınızı yaşanmaz yaparız, ona göre” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla illerde Ticaret İl Müdürlükleri ve belediye zabıta ekiplerinin marketlerde stokçuluğu engellemek adına yürüttüğü denetimlere Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan da katıldı. BİM ve A101 gibi zincir marketlerin de aralarında bulunduğu marketlerin yağ raflarını ve depoları inceleyen Vali Karaömeroğlu, depoda ürün beklememesi konusunda uyarılarda bulundu, stokçuluk yapana acımayacaklarını dile getirdi.

Mağazanın deposunu görmek isteyen Vali, üst kattaki depoyu inceledi. Malzeme kamyonunun sabah geldiğini söyleyen çalışana, “Yeni geldi gördüm de, bunları raflara diziyorsun” dediği sırada Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, tekrar denetleyeceklerini belirtmek için “Biz öğleden sonra geliyoruz Sayın Valim” dedi.

Vali Karaömeroğlu, Ticaret İl Müdürü Aykan’a, “Öğleden sonra gel, bunlar rafta değilse hemen işlem yaparız. Hayatınızı yaşanmaz yaparız, ona göre yani. Burada acımamız yok yani. Bu konuda hoşgörümüz de yok. Bunlara hemen iki saat sonra bakacağız” ifadelerini kullandı.