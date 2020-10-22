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Yine engellenen Somalı işçilerden jandarmaya: Gözü kör olan insanlarımız var, kesinlikle cop kullanılmasın

Dün de AKP Grup Başkanvekili ile yapılan görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılması engellenmişti

22 Ekim 2020 15:20

Tazminat hakları için eylem yapan Somalı madencilerin Manisa'da Kırkağaç ilçesinde, çamlığa girişi Jandarma tarafından engellendi. Jandarmanın müdahale ihtimaline karşı uyarıda bulunan bir maden işçisi de “Gözü kör olan insanlarımız var. Komutanlarımız bunun bilincinde olsun. Kesinlikle ve kesinlikle cop kullanılmasın. Biz elimizi kaldırırız. Tutuklanacaksak eğer hak uğrunda gideriz” dedi.

Polis engelinin ardından basına açıklama yapan Bağımsız Maden- İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da Vali ile yapılan görüşmede işçilerin eylemlerine devam etmesi için Kırkağaç Çamlığı'nda beklemesi konusunda anlaştıklarını ancak buna rağmen jandarma tarafından engellendiklerini söyledi. 

Dün gece de Soma ve Ermenek’ten 12 Ekim’de başlattıkları Ankara’ya yürüyüşleri engellenen maden işçileri, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşme gerçekleştirmişti.  Yapılan görüşme olumlu geçmiş ancak görüşmenin ardından açıklama yapmak isteyen işçi temsilcileri engellenmişti. 

TIKLAYIN - AKP Grup Başkanvekili ile görüşen madencilerin, görüşmeye ilişkin açıklama yapması engellendi

 

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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin

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