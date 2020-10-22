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AKP Grup Başkanvekili ile görüşen madencilerin, görüşmeye ilişkin açıklama yapması engellendi

Görüşmede, sorunların çözümü için 10 gün içerisinde somut adım atılacağı belirtildi

22 Ekim 2020 10:19

Tazminat hakları için eylem yapan Uyar Madencilik işçilerinin, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yapması polis tarafından engellendi. 

Bir saat süren ve 748 maden işçisinin mağduriyetinin çözümü için 10 gün içerisinde somut adım atılacağı belirtilen görüşmenin ardından Bağımsız Maden-İş Sendikası Uzmanı Kamil Kartal, dışarıda bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmak istedi. Polis ise Kartal'ın açıklama yapmasını engelledi. 

Kartal ile polisler arasında yaşanan tartışma sırasında kameralar kayıttaydı. 

 

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