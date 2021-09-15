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Uzmandan Covid-19 geçirenlere uyarı: 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi

"Aşılanıp korunmak aslında kalp kası iltihabından bizi daha çok koruyacaktır"

15 Eylül 2021 11:31

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Yapılan son çalışmada, koronavirüs geçirenlerde geçirmeyenlere göre 37 kat daha fazla kalp kası intihabı tespit edildi. Çok ciddi bir seriydi bu. Aşılanıp korunmak aslında kalp kası iltihabından bizi daha çok koruyacaktır. Dolayısıyla aşı yaptıranlarda kalp yönünden endişe olmasın" dedi.

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