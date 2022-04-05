T24 LogoT24 Logo
Haberler

Üzerine poşet geçirerek demir dubayı çaldı, belediye o anları paylaştı; "Hokkabaz sandık"

"Geri getirmeyince çaldığını anladık"

05 Nisan 2022 19:07

Düzce'de vatandaşların kaldırıma araçlarını park etmesini engellemek amacıyla konulan demir duba, bir şüpheli tarafından çalındı. O anlar Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Belediyesi ekipleri Akçakoca Caddesi'ndeki demir dubanın yerinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, dubanın çalındığını gördü. Görüntülerde, şüphelinin hurda aracının arkasından çıkardığı siyah poşetle dubanın üzerini örttüğü, ardından dubayı da alarak uzaklaştığı görülüyor.

Hırsızlık anları Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, "Bir anda hokkabaz sandık. Geri getirmeyince çaldığını anladık" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: İHA

düzcepoşetdubademirhırsızlık

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm gerginliği: "Zorla çıkarttılar, milleti korkuttular"

Konser yasakları | Burhan Şeşen: Bir sonraki adımda Diyanet'ten "Müzik günahtır" fetvası bekliyorum

CHP'li Yüceer: Bugün faciadan sorumlular değil 'adalet' diyenler yargılanıyor

"Maden yaşatmıyor buralarda bizi, ekip biçemiyoruz, kuyudan su bile içemiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: AK Parti, 3-5 euro için Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline getirdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24