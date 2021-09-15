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Üzerinde elbise olan cansız mankeni çaldı

O anlar kamerada

15 Eylül 2021 16:22

Şanlıurfa'da bir mağazanın önünde üzerinde elbise bulunan cansız mankenin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

cansız mankençaldı

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