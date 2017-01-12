'Uzay Yolcuları' vizyona girdi; işte fragmanı

Morten Tyldum'un yönettiği ve Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen ile Laurence Fishburne'un oynadığı "Uzay Yolcuları" seyirciyle buluşacak. Bir uzay gemisinde, vaktinden yıllar önce uyanan iki insanın gizemli macerasını ele alan bilim kurgu türündeki filmin konusu şöyle: "Aurora ve Jim, 120 yıl boyunca uyuyarak dünyadan başka bir gezegene doğru yol aldıkları uzay gemisindeki binlerce yolcudan ikisidir. Uyku kabinleri onları uyanmaları gerekenden 90 yıl önce uyandırınca diğer insanların kaderini değiştirmek zorunda kalacaklardır."