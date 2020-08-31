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Uyurken ağzından 1 metreden uzun yılan girdi!

Rusya’da bir ağacın altında uyuyan kadının ağzından giren yılan, ameliyatla çıkarıldı

31 Ağustos 2020 12:19

Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden Dağıstan’ın Levaşi bölgesinde evinin bahçesinde bulunan bir ağacın altında uyuyakalan kadın, ağzı açık uyuyunca 1 metreden uzun olan bir yılan kadının ağzından midesine indi.

Kadın uyandığında midesinde bir hareketlenme olduğunu söyleyerek ailesine durumu anlattı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekilince ortaya akıllara durgunluk veren bir manzara çıktı. Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar hemen kadını ameliyathaneye götürerek operasyona başladı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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