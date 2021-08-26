Üsküdar'da doğalgaz kutusunda başlayan yangın, apartmanın çatısına kadar yükseldi

Üsküdar’da doğal gaz kutusunda başlayan yangın 4 katlı apartmana da sirayet etti. Binanın dış cephesinin yandığı olayda alevler çatıya kadar ulaştı. Ayrıca park halinde bulunan 5 araç da yangında zarar gördü. Yangının olduğu bina drone ile havadan görüntülendi.

Olay Üsküdar’da Arakiyeci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda bulunan doğal gaz kutusunda yangın çıktı. Alevlerin çatıya kadar yükseldiği binanın çatısı ve dış cephesi yandı. Ayrıca doğal gaz kutusunun yakınında bulunan park halindeki 5 araç da zarar gördü.