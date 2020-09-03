Uşak’ta çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor

Uşak’ta henüz nedeni belli olmayan sebepten çıkan yangına 4 helikopter ve 20 arazöz müdahale ediyor.

Yangın Uşak’ta Ciğerdede köyünde bir gençlik ormanında çıktı. Henüz nedeni belli olmayan sebepten başlayan yangın öğlen saatlerinde çıktı. Şehir merkezinin bir çok noktasından görünen yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda 4 helikopter ve yaklaşık 20 arazöz çalışıyor. Ayrıca yangında Ciğerdede köyüne bağlı Pırtılar ve Hacı İmam mahallelerinin tahliye edilme ihtimalinin olduğu öğrenildi.