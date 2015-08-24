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Usain Bolt dünya şampiyonu

24 Ağustos 2015 11:56

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen şampiyonanın 2. günü, merakla beklenen erkekler 100 metre finaliyle sona erdi. "Dünyanın en hızlısı"nın belirleneceği yarış, buraya unvanını korumaya gelen Jamaikalı 100 metre dünya rekortmeni Usain Bolt ile şampiyona öncesinde 9.74 saniyeyle yılın en iyi derecesine imza atan Justin Gatlin’in kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Mücadeleyi 9.79 saniyede bitiren Bolt, son metrelerde adımlamasında sorun yaşayan Gatlin’in 0.01 saniye önünde 100 metredeki 3. dünya şampiyonluğuna ulaştı. Yarışı 9.92 saniyede tamamlayan ABD’li Trayvon Bromell ve Kanadalı Andre De Grasse, bronz madalyayı paylaştı.

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