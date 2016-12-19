Ürdün'deki tarihi kalede çatışma: Biri Kanadalı 10 kişi hayatını kaybetti

Ürdün'ün güneyindeki Kerak kentinde, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıyla başlayan çatışmada biri Kanadalı turist olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetti. Ülkede son dönemde yaşanan en kanlı saldırıda, aralarında iki yabancı turistin de olduğu en 34 kişi de yaralandı. Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Medya İdaresi, Kerak’ın El Katrana bölgesinde devreyi gezen polislere silahlı saldırı düzenlenmesi ve Kerak Kalesi'nden emniyet merkezine açılan ateşin ardından başlayan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kerak kentinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grubun güvenlik güçlerine ateş açmasıyla başlayan çatışmada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi” ifadelerine yer verildi. Hayatını kaybedenler arasında 4 güvenlik mensubu, 3 jandarma, 2 sivil ve 1 Kanada vatandaşının bulunduğu kaydedilen açıklamada, olaylarda polis, jandarma ve sivillerin de arasında olduğu 27 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Olayı ‘Ürdün’de son dönemde yaşanan en kanlı saldırı’ olarak tanımlayan Associated Press (AP) ise yaralı sayısını ‘ikisi yabancı 34 kişi’ olarak aktardı.