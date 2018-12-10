'Ünlülerin hocası' olarak bilinen Salih Memişoğlu'ndan 'cin' paylaşımı

Kamuoyunda Ünlülerin hocası olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. 'Bioenerji - Metafizik Uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu, sosyal medya hesabından 'cin' olduğunu iddia ettiği bir görüntü paylaştı Memişoğlu, paylaştığı videoda, ''Tarafımıza bir takipçimiz tarafından ulaşan bu görüntü dün çekildi. Nedir bu diye soranlar için bir sıfat unsuru kullanarak alan içerisinde gezinen cin olduğunu tespit ettik'' ifadelerini kullandı. Ünlülerin hocası olarak bilinen ve ‘Azazil: Düğüm' ve ‘Azazil 2: Büyü' filmlerinin mimarı Salih Memişoğlu sık sık televizyonlara çıkarak metafizik konularıyla ilgili hikayeler paylaşıyor.