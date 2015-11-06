Ünlü tenisçi Serena Williams, telefonunu çalmaya kalkan hırsızı pişman etti

Tek kadınlarda 21 kez Grand Slam şampiyonu olan ünlü Amerikalı tenisçi Serena Williams, yemek yediği restoranda telefonunu çalmaya çalışan adamın peşine düşerek yakaladı. 34 yaşındaki ünlü tenisçi, olayı Facebook sayfasında da anlattı. "Dün akşam yemekte başıma hiç olmayacak bir şey geldi" diye yazan Williams, "Hiç düşünmeden yerimden fırlayıp, insanların arasından sıyrılarak (ve de birkaç sandalyenin üzerinden atlayarak) peşine düşüp yakaladım. Çıkarabildiğim en sakin ama tehditkar sesle, 'kazara' yanlış telefonu alıp almadığını sordum. Bunu hiç beklemeyen adam eveledi, geveledi ve sonunda 'Ya, hakikaten de öyle yapmışım. İçerisi pek karışıktı. Yanlış telefonu almış olmalıyım' dedi." Williams bunun üzerine telefonunu alıp masasına dönünce restoranda büyük bir alkış koptu.