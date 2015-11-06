T24 LogoT24 Logo
Videoröportaj

Ünlü tenisçi Serena Williams, telefonunu çalmaya kalkan hırsızı pişman etti

06 Kasım 2015 11:19

Tek kadınlarda 21 kez Grand Slam şampiyonu olan ünlü Amerikalı tenisçi Serena Williams, yemek yediği restoranda telefonunu çalmaya çalışan adamın peşine düşerek yakaladı. 34 yaşındaki ünlü tenisçi, olayı Facebook sayfasında da anlattı. "Dün akşam yemekte başıma hiç olmayacak bir şey geldi" diye yazan Williams, "Hiç düşünmeden yerimden fırlayıp, insanların arasından sıyrılarak (ve de birkaç sandalyenin üzerinden atlayarak) peşine düşüp yakaladım. Çıkarabildiğim en sakin ama tehditkar sesle, 'kazara' yanlış telefonu alıp almadığını sordum. Bunu hiç beklemeyen adam eveledi, geveledi ve sonunda 'Ya, hakikaten de öyle yapmışım. İçerisi pek karışıktı. Yanlış telefonu almış olmalıyım' dedi." Williams bunun üzerine telefonunu alıp masasına dönünce restoranda büyük bir alkış koptu.

ETİKETLER

serena williamstenisçisporcuhırsızcep telefonu

Diğer Videolar

85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ocak 2020

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır

AKP'li Başkan ilk iş olarak makam aracını ve odasını zırhla kaplatmış

Minibüs seyir hâlindeyken okey oynayan şoför tepki topladı

Putin ve Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler 12 yıl sonra yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24