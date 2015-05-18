Ünlü oyunculardan videolu çağrı: Oy'una sahip çık!

2015 Genel Seçimleri için tüm Türkiye’de sandık güvenliği ve seçim süreçlerine dair bilincin artması için çalışmalar yürüten Oy ve Ötesi platformuna bir destek de Türkiye’nin ünlü sinema ve dizi oyuncularından geldi. Bugüne kadar yer aldıkları yapımlarla Türk halkının gönlünde taht kuran Mehmet Günsür, Yasemin K. Allen, Engin Öztürk, Meltem Cumbul, Ezgi Mola, Güven Kıraç ve Burcu Kutluk, bu kez de vatandaşları 7 Haziran Genel Seçimlerinde oy vermeye ve oylarına sahip çıkmaya çağırma amacıyla “Oy’una Sahip Çık!” isimli video için gönüllü olarak kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Bora Tarhan’ın yaptığı videoda, ünlü oyuncuların bir bölümü 7 Haziran sabahı ilk iş olarak oylarını vermeye giderken bir bölümü de sandıkların başında gözetmenlik yaparak oylara sahip çıkıyor.