T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ünlü oyunculardan videolu çağrı: Oy'una sahip çık!

18 Mayıs 2015 17:45

2015 Genel Seçimleri için tüm Türkiye’de sandık güvenliği ve seçim süreçlerine dair bilincin artması için çalışmalar yürüten Oy ve Ötesi platformuna bir destek de Türkiye’nin ünlü sinema ve dizi oyuncularından geldi. Bugüne kadar yer aldıkları yapımlarla Türk halkının gönlünde taht kuran Mehmet Günsür, Yasemin K. Allen, Engin Öztürk, Meltem Cumbul, Ezgi Mola, Güven Kıraç ve Burcu Kutluk, bu kez de vatandaşları 7 Haziran Genel Seçimlerinde oy vermeye ve oylarına sahip çıkmaya çağırma amacıyla “Oy’una Sahip Çık!” isimli video için gönüllü olarak kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Bora Tarhan’ın yaptığı videoda, ünlü oyuncuların bir bölümü 7 Haziran sabahı ilk iş olarak oylarını vermeye giderken bir bölümü de sandıkların başında gözetmenlik yaparak oylara sahip çıkıyor.

ETİKETLER

oy ve ötesiseçim7 haziranmüşahitseçimoysandıkmeltem cumbulmehmet günsuryasemin allenezgi mola

Diğer Videolar

Soylu'dan Demirtaş'ın 'Devran'ına' gidenlere tepki: Gittikleri tiyatro, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro

Filipinler’de yanardağ faaliyete geçti: 8 bin kişi tahliye edildi, uçuşlar askıya alındı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ocak 2020

Ankaralıların beklediği 'Ankaray' anketi sonuçlandı

Başak Demirtaş: Selahattin Demirtaş'ın sağlığı ile ilgili kendi doktorlarımız bir rapor hazırlıyor

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları genişletildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24