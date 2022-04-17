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Ünlü otomobil firması, Diyarbakır'da reklam filmi çekti; "Mezopotamya'nın tam kalbinde modern ve sofistike bir ritme kapıldım"

Bir otomobil firması, 'Bir Yolunu Bul' kampanyası kapsamında Diyarbakır’da bir reklam çekti

17 Nisan 2022 14:34

Ünlü bir otomobil firması, Türkiye'de Mardin, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Adana ve Kapadokya'da reklam filmi çekti. Diyarbakır videosu gündem oldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ünlü bir otomobil firması, 'Bir Yolunu Bul' kampanyası kapsamında Diyarbakır’da bir reklam çekti.

Farklı şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerinin öne çıkarıldığı video serisinde beşinci il olarak Diyarbakır seçildi.

Serinin ‘Ruhunu Beslemenin Bir Yolunu Bul’ isimli beşinci filminde, piyanist ve müzik yapımcısı Emir Ersoy; Diyarbakır’ın tarihi ve doğal güzelliklerine değindi.

"Mezopotamya'nın tam kalbinde modern ve sofistike bir ritme kapıldım"

Reklamda ‘Hayatta her şeyin bir ritmi olduğunu ve bu ritmin hissedilmesiyle bir yolculuğa başlandığını’ söyleyen Ersoy, “Bu şehrin sesleri öylece atmosfere yayılan bir gürültüden ibaret değil. Burada duyduğumuz her bir ses, kültürün, medeniyetin ve inancın ritmini oluşturan eylemlerin habercisi. Burada hayat var, müzik var. Diyarbakır bu anlamda çok özel bir şehir. İşte Mezopotamya'nın tam kalbinde modern ve sofistike bir ritme kapıldım" ifadelerini kullandı.

 
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