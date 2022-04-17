Ünlü otomobil firması, Diyarbakır'da reklam filmi çekti; "Mezopotamya'nın tam kalbinde modern ve sofistike bir ritme kapıldım"

Reklamda ‘Hayatta her şeyin bir ritmi olduğunu ve bu ritmin hissedilmesiyle bir yolculuğa başlandığını’ söyleyen Ersoy, “Bu şehrin sesleri öylece atmosfere yayılan bir gürültüden ibaret değil. Burada duyduğumuz her bir ses, kültürün, medeniyetin ve inancın ritmini oluşturan eylemlerin habercisi. Burada hayat var, müzik var. Diyarbakır bu anlamda çok özel bir şehir. İşte Mezopotamya'nın tam kalbinde modern ve sofistike bir ritme kapıldım" ifadelerini kullandı.