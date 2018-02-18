Üniversite öğrencisini evine kadar izleyip, darp etti!

Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisini sokak sokak takip eden kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu apartmana giren genç kadını darp etti. Çığlık sesleri duyan komşuları genç kadının yardımına koşarken, şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı. Saldırganın üniversite öğrencisini takip ettiği anlar güvenlik kameralarına yansırken, kızın ailesi şahıstan şikayetçi oldu. Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Zeytinburnu'nda bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi E.Ö. (19) dersi bitince evine gitmek için yola koyuldu. Tramvaydan inip evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahıs E.Ö.'yü adım adım takip etmeye başladı. Üniversite öğrencisini oturduğu apartmana kadar takip eden şüpheli şahıs, E.Ö. apartmana girdikten hemen sonra kendisi de apartmana girdi. İkinci kata geldiğinde takip edildiğini anlayan genç kadın kendisini takip eden şahsa yol verdiği sırada bir anda darp edildi. Apartmanın içerisinde çığlıkları duyan bina sakinleri şüphelinin peşine düştü. Apartmandan hızlıca kaçan şüpheliyi kovalayan bina sakinleri, cuma saati olması ve mahallenin kalabalık olması sebebiyle şahsı gözden kaçırdı. Durumu ailesine anlatan E.Ö., polis merkezine giderek kendisini takip eden şüpheliden şikayetçi oldu.