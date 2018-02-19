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Üniversite öğrencisini evine kadar izleyip, darp eden saldırgana tutuklama istemi

19 Şubat 2018 16:16

Zeytinburnu'nda üniversite öğrencisi E.Ö'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp eden 21 yaşındaki H.A.S. tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. H.A.S. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Haluk Tekin'e ifade veren şüpheli H.A.S. "Cinsel saldırı" ve "Hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. H.A.S. savcılık ifadesinde alkollü olduğunu daha önceden tanımadığı E.Ö.'yü takip ettiğini apartmana girince de kızın ağzını kapattığını söylediği öğrenildi. H.A.S.'nin ifadesinde E.Ö.'nün bağırması üzerine kaçtığını söylediğini de kaydedildi.

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