Üniversite öğrencisinden bitirme projesi: Seda Sayan'ın efsane atarı

Üniversite öğrencisi Ecem Arıcan, Seda Sayan'ın canlı yayında Erol Köse'ye yaptığı çıkışı Kinetik Tipografi ile görselleştirdi. Söz konusu sosyal medyada hızla yayıldı. Proje sahibi Ecem Arıcan'ın video ile ilgili açıklaması şöyle: "Olaylar şöyle gelişti: Zamanında Erol Köse, Seda Sayan’ın geçmişte çektirdiği müstehcen fotoğrafları paylaşarak kadırgalıyı kışkırtmıştı. Seda Sayan da bunun üzerine kendi gündüz programında, bu projede yalnızca 1.30 dakikasını kullandığım 35 saatlik(!) efsane bir monologla Erol Köse’ye yardırmıştı. Yıllardır kişisel favorilerimden olan bu şahane atarı bir okul projemde kullanmış bulunuyorum. İyi eğlenceler!"