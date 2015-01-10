T24 LogoT24 Logo
Videoröportaj

Üniversite öğrencisinden bitirme projesi: Seda Sayan'ın efsane atarı

10 Ocak 2015 00:01

Üniversite öğrencisi Ecem Arıcan, Seda Sayan'ın canlı yayında Erol Köse'ye yaptığı çıkışı Kinetik Tipografi ile görselleştirdi. Söz konusu sosyal medyada hızla yayıldı. Proje sahibi Ecem Arıcan'ın video ile ilgili açıklaması şöyle: "Olaylar şöyle gelişti: Zamanında Erol Köse, Seda Sayan’ın geçmişte çektirdiği müstehcen fotoğrafları paylaşarak kadırgalıyı kışkırtmıştı. Seda Sayan da bunun üzerine kendi gündüz programında, bu projede yalnızca 1.30 dakikasını kullandığım 35 saatlik(!) efsane bir monologla Erol Köse’ye yardırmıştı. Yıllardır kişisel favorilerimden olan bu şahane atarı bir okul projemde kullanmış bulunuyorum. İyi eğlenceler!"

ETİKETLER

seda sayanefsane atarerol kösekinetiv typographiEcem Arıcan

Diğer Videolar

Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ı, Kenter Tiyatrosu'nda sahnelendi

Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Bugün meydana gelen deprem normal seyre uygun değil, tehlike yaratabilir, dikkatli olunmalı

AKP ilçe başkanı, gönderdiği kişiye yardım yapılmayınca vakfı bastı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu - İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2020

AKP'li vekilden Meclis vlog'u: "TBMM'de bir gün"

Deprem diyalogları: Korkma ama deprem oluyor; dışarı çıkalım mı?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24