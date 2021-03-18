HDP'ye kapatma davası | Umur Ali Birand paylaştı: "Babam hayatta olsaydı bu cümleleri tekrarlardı"

T24 Video Haber Merkezi

Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Ali Birand, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP’nin kapatılması istemiyle dava açtığı bugünlerde babası Birand'ın eski tarihli bir 32. Gün programındaki konuşmasını paylaştı.

Birand konuşmasında "Herkesin DEP (Demokratik Toplum Hareketi) konusunda bir önyargısı var. Burada verilen cezayı değerlendirmemize yasalar mani ancak bizim de bir tek sözümüz var oda Sayın Cindoruk'un 32. Gün programlarında sıkça söylediği 'Bizim bu sorunu ancak kendi içimizde çözebileceğimiz.' Terörle mücadele elbet edilecek ancak son söz Meclis'ten, siyasi temsilcilerin aralarındaki tartışmalardan çıkmalı. Meclis'i kapadığınız sürece bu sadece terör peşinde koşanların işine yarıyor. Nitekim DEP'in Meclis'ten atılması ve mahkum edilmesi terörden yana olanları çok memnun etti" ifadelerine yer verdi.

Birand'ın bu konuşmasını Twitter hesabından paylaşan oğlu Umur Ali Birand "Babam hayatta olsaydı bu cümleleri tekrarlardı" diye yazdı.