T24 LogoT24 Logo
Haberler

HDP'ye kapatma davası | Umur Ali Birand paylaştı: "Babam hayatta olsaydı bu cümleleri tekrarlardı"

Umur Ali Birand, babası Birand'ın eski tarihli bir 32. Gün programındaki konuşmasını paylaştı

18 Mart 2021 16:23

T24 Video Haber Merkezi

Gazeteci Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Ali Birand, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, HDP’nin  kapatılması istemiyle dava açtığı bugünlerde babası Birand'ın eski tarihli bir 32. Gün programındaki konuşmasını paylaştı. 

Birand konuşmasında "Herkesin DEP (Demokratik Toplum Hareketi) konusunda bir önyargısı var. Burada verilen cezayı değerlendirmemize yasalar mani ancak bizim de bir tek sözümüz var oda Sayın Cindoruk'un 32. Gün programlarında sıkça söylediği 'Bizim bu sorunu ancak kendi içimizde çözebileceğimiz.' Terörle mücadele elbet edilecek ancak son söz Meclis'ten, siyasi temsilcilerin aralarındaki tartışmalardan çıkmalı. Meclis'i kapadığınız sürece bu sadece terör peşinde koşanların işine yarıyor. Nitekim DEP'in Meclis'ten atılması ve mahkum edilmesi terörden yana olanları çok memnun etti" ifadelerine yer verdi. 

Birand'ın bu konuşmasını Twitter hesabından paylaşan oğlu Umur Ali Birand "Babam hayatta olsaydı bu cümleleri tekrarlardı" diye yazdı. 

Umur Ali BirandMehmet Ali Birandhdpkapaymadava

Diğer Videolar

Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere: Su kesilmemesine özen gösterin, askıda veresiye defteri uygulaması başlatın

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Netflix Türkiye, bu yıl yayınlanacak filmleri açıkladı

Sahiller kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

Aykut Kocaman tekniğini konuşturdu; kale arkasından gol attı

CHP’li Ağbaba: Sokak emekçileri pandemide olduğu gibi 'tam kapanma'da da unutuldu; açlığa terk edildi!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski İçişleri Bakanı Tantan, Sedat Peker'in mesajının şifrelerini açıkladı: Ona...

Fatih Altaylı: FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen bir kulüpte, teknik...

İmamoğlu'na açılan soruşturmaya ilişkin Hulki Cevizoğlu'nun yorumu: Kendi kendilerini şikâyet...

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu...

Hıncal Uluç: Tarkan benim için bitti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Dünyada bir salgın yok" diyen Yeşim Salkım'dan yeni açıklama: Küresel...

CHP'den 128 saniyelik 'AK KAPANMA' videosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24