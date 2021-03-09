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Ümitcan Uygun‘un arkadaşı Gökhan Özbolat da canlı yayında bir kadını dövdü!

Görüntüler infial yaratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

09 Mart 2021 15:37

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu söylenen Gökhan Özbolat da bir kadını tekme tokat dövdüğü anları canlı yayında paylaştı. Görüntüler infial yaratırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Ankara'da Aleyna Çakır, (Sema Esen) 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Genç kadının intihar ettiği öne sürülürken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti. Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kadının baygın hallerini canlı yayında yayınlamıştı.

Genç kadını dövdüğü anları paylaştı

Yaşanan gelişmelerin üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi. Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kadını dövdüğü anları paylaştı.

Tekme ve yumruklarla dövdü

Kadının çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

Videoyu çeken kişinin hareketi dikkatlerden kaçmadı

Öte yandan şiddet görüntülerinin kayıt altına alındığı sırada saldırganın yanında bulunan ve videoyu çeken kişinin de ekranlara yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı.

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