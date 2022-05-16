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Ümit Özdağ'dan Soylu ve Davutoğlu'na: 15 Temmuz'da yarım kalan neydi; Ankara Garı'na bomba nasıl geldi, açıklayın

16 Mayıs 2022 12:12

Zafer Partisi ve Genel Başkan Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplasında İçişleri Bakanı süleyman Soylu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na "15 Temmuz'da yarım kalan neydi; Ankara Garı'na bomba nasıl geldi, açıklayın" sorusunu sordu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'da eksik bıraktığımızı tamamlayacağız" sözlerine yüklendi. Özdağ Soylu'ya "Eksik kalan neydi, açıkla... Suça hazırlık varsa neden şimdi hareket geçmiyorsunuz?" diye seslendi.

Konuşmasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na çağrı yapan Özdağ, "Haziran-Kasım arasında ne oldu? Davutoğlu'nun "Konuşsam sokağa çıkamazlar" derken verdiği 4 isimden biri Soylu'ydu. Ankara'da otogara bomba nasıl geldi? Siz cevabı biliyorsunuz. Halka cevabı söylemek zorundasınız" dedi.

Zafer PartisiÜmit ÖzdağSüleyman SoyluAhmet Davutoğlu

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