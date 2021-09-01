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Ümit Özdağ’dan Filenin Sultanları'nın ‘İzmir Marşı’ sevincini yayınlamayan TRT’ye: Hey gafiller, utanmazlar, arlanmazlar bu marşın neyini sevmiyorsunuz?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan TRT'ye sert tepki

01 Eylül 2021 14:35

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 'İzmir Marşı' sevincini yayınlamayan TRT'ye tepki göstererek "Be hey gafiller, be hey utanmazlar, be hey arlanmazlar bu marşın neyini sevmiyorsunuz?" dedi. 

İzmir Marşı'ndaki sözleri okuyan Özdağ, "238 geri çekilen Türk bayrağının ve İslam sancağının 'Buraya kadar artık çekilmiyoruz. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır' demesinden mi hoşlanmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. 

TRT, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Polonya’yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdıran Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın İzmir Marşı ile zafer sevincini yaşadığı anların görüntüsünü yayınlamamıştı. 

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