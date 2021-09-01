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'Filenin Sultanları' yarı finali İzmir Marşı'yla kutladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazandı

01 Eylül 2021 09:39

2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, galibiyeti İzmir Marşı ile kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste etkili servis kullan milli takım, ilk seti 25-18 aldı.

İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Milliler, farkın açılmasıyla oyundan düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi.

Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 önde bitiren "Filenin Sultanları", karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

Milliler, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye, Sırbistan-Fransa maçının galibiyle 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak

 

A Milli Kadın Voleybol Takımı2021 Avrupa ŞampiyonasıPolonyaİzmir Marşıyarı final

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