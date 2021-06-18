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Ümit Özdağ: Bana yönelik bir suikast uyarısı geldi

"Bu suikast uyarısından sonra savcılık bu konuyla ilgili soruşturma başlattı ve hâlâ devam ediyor"

18 Haziran 2021 15:16

'Ayyıldız Hareketi'nin lideri, İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, "Bana yönelik bir suikast uyarısı geldi" dedi. 

“Türkiye ilginç bir süreçten geçiyor. Terör konusunda uzman isimler bir süreden beri, Türkiye’de bir suikastlar sürecinin başlayacağı açıklamalarını yapıyorlar" diyen Özdağ Son Mühür'de yayınlanan 'Gün Başlıyor' programında şunları söyledi; 

"Sistemin bir sıkıntı içerisinde olduğunu, bu sıkıntının ancak ulaşılan aşamada daha önceki deneyimlerden sadece Türkiye’deki değil dünyadaki deneyimlerden de hareket ederek bir suikastlar dalgası başlatacağı uyarısında bulunuyorlar. Bu uyarının ben çok ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Birkaç gün önce bana yönelik bir suikast uyarısı geldi. Ve bu suikast uyarısından sonra savcılık bu konuyla ilgili soruşturma başlattı ve hâlâ devam ediyor. O çerçevede, benim çevremde de güvenlik tedbirleri arttırıldı"

 

ümit özdağsuikastay yıldız

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